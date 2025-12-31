Sächsischer Gartensheriff jetzt Millionär? "Wenn ich hoch- und runterrechne ..."

Leipzig - Seinen Job als Vorstandsvorsitzender eines Leipziger Gartenvereins führt Michael Baumann (62) zwar ehrenamtlich aus, erhält aber dafür eine Aufwandsentschädigung. Wie hoch diese ist und wie viel Zeit er investiert, hat der Kleingartensheriff nun aufgeklärt.

Mehrmals wöchentlich steht Michael Baumann (62) als Kleingartensheriff vor der Kamera. Zusätzlich schrubbt er bis zu 60 Stunden ehrenamtlich als Vereinsvorstand. © Bildmontage: Instagram/kleingartensheriff

"Viele denken, ich bin Millionär geworden - das könnt ihr vergessen", stellt Baumann in einem aktuellen Instagram-Video direkt klar.

Der unter anderem durch die Kabel-Eins-Sendung "Die Schrebergärtner" bekannt gewordene und sehr pingelige Regelhüter erklärt, dass seine Tätigkeit bei den Gartenfreunden Südost e.V. "mehr Hobby und Spaß an der Freude" sei.

Jedes Vorstandsmitglied erhalte eine monatliche Aufwandsentschädigung, die aber offenbar nicht besonders üppig ausfällt. "Wenn ich meine nehme und die hoch- und runterrechne durch die Stunden, die ich hier im Ehrenamt für den Verein da bin, bin ich mit Stundenlohn unter einem Euro", rechnet der Leipziger vor und bezeichnet sich daher selbst als "Ein-Euro-Jobber".

30 bis 60 Stunden sei er für die hinter dem Völkerschlachtdenkmal ansässige Gartenanlage tätig. "Und die Zeit reicht manchmal gar nicht!"