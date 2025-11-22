"Mein Gott Walter": Kleingartensheriff ist schockiert als er diese Lauben sieht

Leipzig - Bei einem Gartenrundgang in der Anlage der "Gartenfreunde Südost" in der Nähe des Leipziger Völkerschlachtdenkmals traute der Kleingartensheriff Michael Baumann (62) mal wieder seinen Augen nicht. Viele Laubenpieper gehen seiner Meinung nach einfach zu unvorsichtig vor.

Bei einigen Lauben kann der Kleingartensheriff nur seine Hände über dem Kopf zusammenschlagen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kleingartensheriff

Im Herbst und Winter ist in den Anlagen generell weniger los und viele Pächter kommen nicht mehr so oft vorbei.

Das nutzen Diebe gern aus. Der Kleingartensheriff wollte daher prüfen, wie gut die Lauben gesichert sind.

Dabei fielen ihm bei einigen Hütten gravierende Mängel auf. Bei einer gibt es zum Beispiel große Fenster, die nicht gesichert sind. Michael Baumann empfiehlt, einen Verschlag davor zu bauen. "Weil das Riesen-Angriffsflächen sind", erklärte er.

Guten Schutz bieten auch Rollläden - wenn man sie denn nutzt. "Mein Gott Walter, haben schon herrliche Rollläden und was machen se'? Nur halb hoch", stellte der Leipziger bei einer Laube erschüttert fest.