Nach Bambi-Blamage: Kaulitz-Zwillinge schießen scharf gegen Gottschalk

Los Angeles (USA) - Dass die Kaulitz-Zwillinge Thomas Gottschalk (75) nicht sonderlich leiden können, ist kein Geheimnis. Nach dem kritischen Bambi-Auftritt des Moderators möchten auch Bill und Tom Kaulitz (beide 36) ihren Senf dazugeben - und schießen mächtig gegen den Entertainer.

Thomas Gottschalk (75) sollte bei der Bambi-Verleihung eine Laudatio auf Sängerin Cher (79) halten. © Peter Kneffel/dpa

Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" lassen die Brüder die Bambi-Verleihung noch einmal Revue passieren. An dem Abend waren auch sie mit ihrem Podcast nominiert, mussten jedoch eine Niederlage einstecken.

Diese war jedoch schnell vergessen, als Ex-"Wetten, dass..?"-Moderator Gottschalk für eine Laudatio auf die Bühne geholt wurde, die später für mächtig Kritik sorgte.

"Das ist Thomas Gottschalk, wie er schon immer war", kritisiert der Sänger den 75-Jährigen und seine Aussagen. "Er hat an dem Abend nun wieder gezeigt, wie er charakterlich drauf ist", so Bill weiter.

Immer wieder machte Gottschalk während seiner Rede kuriose Aussagen, die beim Publikum nicht gut ankamen. Zwischenzeitlich wurde er von den Zuschauern ausgebuht.

"Ich habe auch mitgebuht", gibt der Tokio-Hotel-Frontmann stolz zu. "Als Künstler selbst würde ich niemals jemand anderen ausbuhen", erklärt Tom, aber in dem Fall sei es gerechtfertigt gewesen.