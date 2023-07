Klitschko-Ex Natalia Yegorova über ihr neues Leben: "Ich bin glücklich"

Hamburg - Für " Let's Dance "-Star Natalia Yegorova (49) hat sich im vergangenen Jahr vieles verändert. Wie es ihr inzwischen damit geht, erzählte sie TAG24 am Rande eines Events im Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg .

Natalie Yegorova nahm nach 26 Jahren Ehe wieder ihren Geburtsnamen an. © TAG24/Franziska Rentzsch

Der Autor Martin Elias hatte dort sein Buch mit dem Titel "Der Neue Mensch" vorgestellt. Darin geht er mitunter auf die Frage ein, wieso wir Menschen es zulassen konnten, selbstverschuldet in eine Klimakatastrophe zu steuern.

Eine Frage, die auch Natalia umtreibt. "Das Thema ist für mich sehr wichtig in meinem Leben: Wo geht unsere Gesellschaft hin und was kann ich als Individuum verändern?", so die Sängerin, die in der Ukraine nahe Kiew aufwuchs.

"Aber ich glaube, mittlerweile habe ich schon ganz viele Antworten in meinem Leben gefunden." So habe sie etwa gelernt, dass es wichtig sei, zunächst im Kleinen zu beginnen: "Man fängt mit sich selbst an. Das ist meine Philosophie."

Schließlich bringe es wenig, darauf zu warten, dass die Gesellschaft sich von alleine in eine neue Richtung bewege. "Das wird nicht passieren. Wir müssen bei uns selbst anfangen. Step by step, nur dann wird Veränderung möglich sein", ist sich die 49-Jährige sicher.

Auch bei ihr habe sich zuletzt vieles verändert, so Natalia im Interview weiter und sie schiebt noch hinterher: "Im positiven Sinne!"

Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass sie und Vitali Klitschko (52) wohl schon seit längerer Zeit getrennte Wege gehen. Natalia lebt mit ihren drei Kindern in Hamburg - bereits seit zwanzig Jahren ihre Wahlheimat.

Auch wenn sie nicht weiter über ihr Privatleben sprechen wolle, könne sie doch eines sagen: "Ich bin ein glücklicher Mensch. Mein Leben geht weiter."