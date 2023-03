"Let's Dance"-Aus für Klitschko-Ex, erster Star holt unter Tränen volle Punktzahl!

Köln – Auch in der dritten " Let's Dance "-Folge waren jegliche Emotionen vertreten: von Freude über Traurigkeit bis hin zu Erotik. Ein Star musste sich verabschieden, während eine andere Promi-Dame bereits in Show drei die volle Punktzahl holte.

Anna Ermakova (22) und Profi Valentin Lusin (36) überzeugten die Jury und das Publikum. © Rolf Vennenbernd/dpa

Anna Ermakova (22) und Profi Valentin Lusin (36) stachen, im Gegensatz zu allen anderen, aus der Masse heraus. Sie legten einen Slowfox zu "Oops I Dit It Again) von Britney Spears (41) auf das Parkett und versetzten die Jury in Ekstase: Das erste Mal in dieser Staffel gab es 30 Punkte, die volle Punktzahl.

Bereits in der vergangenen Woche erhielt das Paar 29 Punkte, der Druck war dementsprechend hoch. Doch die beiden konnten ihrer Ankündigung, der Tanz werde "richtig, richtig sexy", alle Ehre machen. Der Saal stand und tobte vor Applaus.

"Das ist für mich Broadway. Best ever, ever, ever. Ich weiß nicht, wann ich bei 'Let’s Dance' so einen Slowfox gesehen habe", lobte Motsi das Paar. Die 22-jährige Anna war sichtlich zu Tränen gerührt und wurde im anschließenden Interview von Moderatorin Victoria Swarovski (29) darauf angesprochen.

Plötzlich brachen bei der Becker-Tochter alle Dämme und die Anspannung schien von ihr abzufallen. "Ich hatte Angst mit dem sexy Anfang und mit dem Kleid. Und die Technik mit dem Slowfox...", rang sie um Worte.

Nach der Bewertung widmete Moderatorin Victoria die Punkte jedoch nicht nur dem beliebten Tanzpaar, sondern auch Valentins Frau Renata Lusin (35). Die "Let's Dance"-Ikone hatte vor wenigen Tagen eine Fehlgeburt erlitten.

"30 Punkte, eigentlich 31. Gratulation. Die gehen natürlich auch ein bisschen an die Renata. Renata, wir lieben dich alle und schicken dir ganz, ganz viel Liebe aus dem Studio", so Victoria.