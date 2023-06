Knossi meldet sich mit traurigen Nachrichten auf Instagram: "Hätte ich das gewusst..."

Mit diesen Worten begann der "7 vs. Wild"-Star am heutigen Montagnachmittag seine Instagram-Story, während er über die Terrasse seines Hauses schlenderte. Dabei klang er sichtlich geknickt, filmte einen kleinen Vogel, der auf seinem Gartenzaun hockte.

Schließlich lag eines der leblosen Küken am Morgen ein ganzes Stückchen entfernt von seinem Geschwisterchen. "Ist wohl noch rübergekraxelt, aber die haben es nicht geschafft", so das traurige Urteil des selbsternannten König des Internets. "Was soll man machen."

Dass Knossi ein großes Herz für Tiere hat, ist längst kein Geheimnis mehr.

Bereits in der zweiten Staffel von "7 vs. Wild" machte er sich in Panama einen Krebs zum Freund, berichtete kurz darauf von einer Rettungsaktion eines Einsiedlerkrebses, den er ungefragt von einem Fan zugesendet bekommen hat. Vergangene Woche eröffnete er seinen mehr als 1,7 Millionen Followern außerdem, dass er 50.000 Euro an den Tierschutzhof Pfinztal gespendet hat.

Kein Wunder also, dass ihm der Verlust der kleinen Küken wirklich zusetzt.