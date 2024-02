Knutsch-Video bei Instagram! Sind Mike Heiter und Leyla Lahouar jetzt offiziell zusammen?

Konnten die Finger beim RTL-"Dschungelcamp" nicht voneinander lassen: Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31). © RTL

Denn dort zeigt sich der ehemalige "Love Island"-Kandidat bei einem Clubbesuch knutschend mit seiner neuen Flamme, während die einen dicken Blumenstrauß in den Händen hält.

Endlich, werden sich nun viele Follower der beiden denken. Die sind von dem potenziellen Liebespaar eh schon hin und weg.

So ist unter einem gemeinsamen Video der beiden bei Instagram zum Beispiel zu lesen: "Weiß nicht wie es euch geht, aber ich liebe dieses Duo!".

Eine andere Nutzerin meint: "Scheiss egal wie, wer, was... beide strahlen und das ist das wichtigste", während wieder eine andere Userin davon überzeugt ist, dass sie Mike noch nie so viel lachen und lächeln gesehen habe: "Ihr tut euch richtig gut", so das Fazit.