"König von der Kö" auf Ibiza festgenommen: Uwe Reppegather zurück in Deutschland - und sofort in U-Haft!

Düsseldorf - Ende März ist Immobilien-Unternehmer Uwe Reppegather, der auch als "König von der Kö" bekannt ist, auf seinem Anwesen auf Ibiza festgenommen . Inzwischen sitzt der 61-Jährige in Deutschland in Untersuchungshaft.

Uwe Reppegather (61, r.), hier mit Schauspieler Ralf Moeller (67) und seiner Tochter Bianca, sitzt derzeit in Düsseldorf in U-Haft. (Archivfoto) © IMAGO / Hoch Zwei/Christians

Wie das "Handelsblatt" berichtet, soll der Immobilienmogul in der JVA Düsseldorf einsitzen. Demnach sei der "König von der Kö" am vergangenen Wochenende von der Balearen-Insel nach Barcelona geflogen.

Anschließend soll er die restlichen 1400 Kilometer zum Amtsgericht nach Düsseldorf mit dem Auto zurückgelegt haben - vermutlich, um einer Festnahme am Flughafen in seiner Heimatstadt zu entgehen.

Dennoch habe der Richter Untersuchungshaft angeordnet. Eine Tatsache, die den Verteidiger des 61-Jährigen verwundert. "Mein Mandant hat sich den Behörden freiwillig gestellt, um die Auslieferung abzukürzen", erklärt der Anwalt gegenüber dem "Handelsblatt".

Schließlich habe er auch von den spanischen Behörden keine Auflagen bekommen und habe sich frei bewegen können. Daher sei die Anordnung "nicht nachvollziehbar".

Immerhin sei man "kooperativ" gewesen und habe außerdem eine schriftliche Stellungnahme abgegeben.