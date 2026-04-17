"König von der Kö" auf Ibiza festgenommen: Uwe Reppegather zurück in Deutschland - und sofort in U-Haft!
Düsseldorf - Ende März ist Immobilien-Unternehmer Uwe Reppegather, der auch als "König von der Kö" bekannt ist, auf seinem Anwesen auf Ibiza festgenommen. Inzwischen sitzt der 61-Jährige in Deutschland in Untersuchungshaft.
Wie das "Handelsblatt" berichtet, soll der Immobilienmogul in der JVA Düsseldorf einsitzen. Demnach sei der "König von der Kö" am vergangenen Wochenende von der Balearen-Insel nach Barcelona geflogen.
Anschließend soll er die restlichen 1400 Kilometer zum Amtsgericht nach Düsseldorf mit dem Auto zurückgelegt haben - vermutlich, um einer Festnahme am Flughafen in seiner Heimatstadt zu entgehen.
Dennoch habe der Richter Untersuchungshaft angeordnet. Eine Tatsache, die den Verteidiger des 61-Jährigen verwundert. "Mein Mandant hat sich den Behörden freiwillig gestellt, um die Auslieferung abzukürzen", erklärt der Anwalt gegenüber dem "Handelsblatt".
Schließlich habe er auch von den spanischen Behörden keine Auflagen bekommen und habe sich frei bewegen können. Daher sei die Anordnung "nicht nachvollziehbar".
Immerhin sei man "kooperativ" gewesen und habe außerdem eine schriftliche Stellungnahme abgegeben.
"König von der Kö" soll Betrug und Steuerhinterziehung im großen Stil begangen haben
Wie die Wirtschafts- und Finanzzeitung weiter wissen will, sollen Reppegather und sein Verteidiger auf 20 Seiten Stellung zu den Vorwürfen genommen haben.
Dem Düsseldorfer wird unter anderem Betrug und Steuerhinterziehung im großen Stil vorgeworfen. Demnach soll der "König von der Kö" große Teile seines Privatvermögens vor seiner Privatinsolvenz im Jahr 2023 verschoben haben.
Nach "Handelsblatt"-Informationen gehe es um bis zu 15 Tatkomplexe. Ein Tatvorwurf soll unter anderem sein, dass ein millionenschweres Darlehen kurz vor der Insolvenz in Reppegathers Unternehmensgruppe Centrum geflossen sein soll, ehe er es im Anschluss für private Zwecke genutzt habe.
"Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen steht ein Schaden im hohen zweistelligen Millionenbereich im Raum", stellt Hauke Lorentzen von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf.
Ende März hatten über 400 Ermittler in sechs Ländern ganze 49 Objekte durchsucht und dabei Luxusuhren, Handtaschen, Goldbarren, eine Menge Bargeld und ein Lamborghini Urus sichergestellt.
Titelfoto: IMAGO / Hoch Zwei/Christians