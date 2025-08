"Kollegah" ist Geschichte: Deshalb schlägt Felix Blume ein neues Kapitel auf

Alles in Kürze

"Ich habe den Namen am Ende als Last empfunden. Meine Fans haben mit meiner Figur immer etwas Bestimmtes erwartet", erzählt der 41-Jährige. Deshalb entschied er sich, "Kollegah" hinter sich zu lassen.

Im vergangenen Jahr verabschiedete sich der Musiker mit dem Album "Still King" von seiner Karriere und durchläuft nun einen Imagewechsel, "weil man sich als Mensch weiterentwickelt", erklärt er.

"Ich habe letztes Jahr mein letztes Album als Kollegah gemacht, weil ich mit der Zeit aus dieser Figur herausgewachsen bin", berichtet der 41-Jährige in einem Interview mit RTL .

Vom Gangster-Image verabschiedet, konzentriert sich Felix Blume heute auf eine ganz andere Form von Kunst. (Archivfoto) © dpa/Matthias Balk

Seine Kreativität bringt der lyrische Muskelprotz nun aber auf eine andere Art zum Ausdruck.

Während eines Aufenthalts in Italien entdeckte Blume seine Kindheitsleidenschaft für die Malerei neu und nutzt sie jetzt unter anderem, um das Erlebte aus seiner Karriere zu verarbeiten.

Kürzlich veranstaltete der 41-Jährige sogar seine erste Vernissage und lädt am Samstag zur Eröffnung seiner ersten Ausstellung in der Galerie Mensing in Hamm ein.

"Ich sehe das Leben als Spiel und es ist viel zu kurz, um nur eine Sache zu machen", so Blume.