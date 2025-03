"Kommt für uns nicht infrage": Dschungel-Star lehnt "Sommerhaus"-Anfrage ab

Für Jörg Dahlmann (66) kommt ein Auftritt im "Sommerhaus der Stars" nicht infrage. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

"Ich hab tatsächlich schon die ein oder andere Anfrage bekommen. Das Sommerhaus der Stars kommt für uns beispielsweise nicht infrage, da haben wir abgelehnt", bestätigt der 66-Jährige seinen rund 22.000 Anhängern auf Instagram.

Einen genauen Grund gibt er nicht preis, es wird aber gemutmaßt, dass seine Partnerin Claudia nicht in der Öffentlichkeit stehen will. Und in der Chaos-WG in Bocholt ist es nun mal so, dass man dort als Paar um den Sieg kämpft.

Daher ist klar, dass seine Fans den einstigen Sky-Kommentator nach dem "Dschungelcamp" und "Promi Big Brother" nicht im Sommerhaus sehen werden.

Und das kommt bei seinen Followern sogar sehr gut an, die es gut finden, dass sich Jörg dort nicht zum Affen machen möchte.