Hirntumor: Promi-Sohn macht schwere Krankheit öffentlich
Köln - Eigentlich könnte das Leben von Konstantin "Konsti" Streifling (36) nicht besser laufen. Der Sohn von "Höhner"-Legende Jens Streifling (59) sieht als Influencer und Eventmanager die große Welt. Doch im Jahr 2023 folgt der Schicksalsschlag!
Der 36-Jährige leidet zunächst unter Schwindelattacken und fühlt sich vermehrt unwohl. Deshalb sucht er einen Arzt auf, der einen Hirntumor diagnostiziert.
Noch im Oktober desselben Jahres wird "Konsti" 13 Stunden lang operiert und droht sogar zum Pflegefall zu werden. "Aus dem Nichts habe ich vor eineinhalb Jahren die Diagnose bekommen", verrät der Promi-Sohn in der Netflix-Datingshow "Love is Blind", wo der Sprössling des "Höhner"-Stars aktuell die Liebe fürs Leben sucht.
Obwohl er Kandidatin Jessi (32) nicht sieht, baut er sofort eine Verbindung zu ihr auf und spricht offen über seinen Schicksalsschlag.
"Ich hätte nicht zu zwei oder fünf Prozent ein Pflegefall werden können, sondern eher zu 50 Prozent", gibt der 36-jährige Eventmanager preis.
Konstantin Streifling muss sich einer zweiten Operation unterziehen
Anfang Dezember des vergangenen Jahres kommt es noch härter für "Konsti": Er muss ein zweites Mal wegen des Tumors operiert werden. Der Eingriff verläuft jedoch problemlos.
Seine Ärzte müssen ihm lediglich ein Hörgerät einsetzen, ansonsten bleibt der Influencer der Gleiche.
"Ich bin richtig, richtig dankbar, dass du hier bist", zeigt sich auch sein Blind Date Jessi gerührt. Es sei der Anfang von etwas ganz Großem.
Und die beiden haben sogar eine große Gemeinsamkeit: Denn der Großvater der 32-jährigen Verkaufsleiterin sei ein Fußball-Fanatiker und leidenschaftlicher Fan des 1. FC Köln.
"Die Hymne vom 1. FC Köln ist von meinem Dad!", verrät Konstantin und glaubt daran, dass es Schicksal ist. "Boah, ist das heftig ... Das kann man sich nicht ausdenken."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/streifling (Screenshots)