Kindesmissbrauch bei Dreharbeiten? Haftbefehl gegen US-Schauspieler!
Albuquerque (USA) - Schwere Anschuldigungen! Der US-amerikanische Schauspieler Timothy Busfield (68), bekannt aus der Politserie "The West Wing", soll sich am Set an Kindern vergangen haben.
Wie "abc News" berichtet, wurde am Freitag in Albuquerque im Bundesstaat New Mexiko ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Die Behörden werfen ihm demnach sexuellen Missbrauch von Minderjährigen sowie Kindesmisshandlung vor.
Zu den Vorfällen sei es zwischen November 2022 und Frühjahr 2024 während der Dreharbeiten zur TV-Show "The Cleaning Lady" gekommen, bei der Busfield als Regisseur tätig war und die bis 2025 lief.
Bei den mutmaßlichen Opfern handelt es sich laut dem "People"-Magazin um zwei inzwischen elfjährige Geschwister, deren Identität geschützt werden soll.
Eines der Kinder sei erst sieben Jahre alt gewesen, als der langjährige Serien-Star es "fünf oder sechs Mal" unsittlich berührt habe. Busfield soll eine enge Bindung zu den beiden Minderjährigen aufgebaut haben, die ihn nur "Onkel Tim" genannt hätten.
Die Jungen berichteten demzufolge ihrer Mutter von den Ereignissen, die schließlich Anzeige erstattete, nachdem eine erste Untersuchung der Produktionsfirma Warner Bros. zunächst keine konkreten Beweise für sexuellen Missbrauch aufgedeckt hatte.
Produktionsfirma Warner Bros. kooperiert mit der Polizei
Ein mutmaßliches Opfer soll mittlerweile außerdem eine posttraumatische Belastungsstörung und eine Angststörung entwickelt haben.
In einer früheren Befragung habe Busfield angegeben, dass die Mutter lediglich "Rache" wolle, weil ihre Söhne durch jüngere Schauspieler ersetzt worden seien. Er gestand aber auch, dass er die Kinder "höchstwahrscheinlich" gelegentlich hochgehoben und gekitzelt habe, um eine "spielerische Umgebung" zu schaffen.
Weder sein Anwalt noch sein Agent oder er selbst hätten laut den Berichten bis Freitagabend auf die nun erhobenen Vorwürfe reagiert.
Warner Bros. erklärte in einem Statement gegenüber "People", dass man die Angelegenheit sehr ernst nehme, die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter oberste Priorität genieße und man vollumfänglich mit der Polizei kooperiere.
Titelfoto: VALERY HACHE / AFP