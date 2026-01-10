Kindesmissbrauch bei Dreharbeiten? Haftbefehl gegen US-Schauspieler!

Albuquerque (USA) - Schwere Anschuldigungen! Der US-amerikanische Schauspieler Timothy Busfield (68), bekannt aus der Politserie "The West Wing", soll sich am Set an Kindern vergangen haben.

Timothy Busfield (68, r.) im Juni 2023 mit seiner Ehefrau Melissa Gilbert (61), die ebenfalls als Schauspielerin aktiv ist. © VALERY HACHE / AFP

Wie "abc News" berichtet, wurde am Freitag in Albuquerque im Bundesstaat New Mexiko ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Die Behörden werfen ihm demnach sexuellen Missbrauch von Minderjährigen sowie Kindesmisshandlung vor.

Zu den Vorfällen sei es zwischen November 2022 und Frühjahr 2024 während der Dreharbeiten zur TV-Show "The Cleaning Lady" gekommen, bei der Busfield als Regisseur tätig war und die bis 2025 lief.

Bei den mutmaßlichen Opfern handelt es sich laut dem "People"-Magazin um zwei inzwischen elfjährige Geschwister, deren Identität geschützt werden soll.

Eines der Kinder sei erst sieben Jahre alt gewesen, als der langjährige Serien-Star es "fünf oder sechs Mal" unsittlich berührt habe. Busfield soll eine enge Bindung zu den beiden Minderjährigen aufgebaut haben, die ihn nur "Onkel Tim" genannt hätten.

Die Jungen berichteten demzufolge ihrer Mutter von den Ereignissen, die schließlich Anzeige erstattete, nachdem eine erste Untersuchung der Produktionsfirma Warner Bros. zunächst keine konkreten Beweise für sexuellen Missbrauch aufgedeckt hatte.