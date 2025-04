Kontra K verarbeitet auf neuer Platte Schicksalsschläge: "Viel passiert"

Kontra K bringt in diesem Jahr ein neues Album heraus. © David Inderlied/dpa

Eigentlich kann da nicht mehr viel kommen, war man nach der Enthüllung der neuen "Kontra K"-Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin am Donnerstag versucht zu sagen. Der so verewigte "Erfolg ist kein Glück"-Interpret, sah das selbst freilich ganz anders.

"Ich bin dankbar für alles, was kommt. Aber in meiner Musik gibt es noch viel mehr Facetten als den Erfolg", betonte Kontra K am Rande des Events gegenüber TAG24.

Schon lange ist aus dem damaligen Jungen von der Straße ein Künstler geworden, der in Songs und Texten das Leben in all seinen Schattierungen abbilden will. Das gilt auch für "Augen träumen, Herzen sehen", so der Titel des neuen Albums.



"In den eineinhalb Jahren Pause seit meinem letzten Album ist viel passiert", sagte Kontra K, der mit bürgerlichem Namen Maximilian Diehn heißt.

So musste der Musiker einen schweren Verlust verarbeiten: Im Februar 2024 starb der geliebte Vater, für ihn schrieb Kontra K den Song "2 Meter tiefer", der zugleich die erste Singleauskopplung des neuen Albums ist.