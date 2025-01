Konzert-König beim Koks-Kauf erwischt: Amtsgericht erlässt Strafbefehl!

Klaus Leutgeb (54) machte erst mit seinen Adele-Konzerten Schlagzeilen und nun wegen Drogenkauf. © Uwe Lein/dpa

Leutgeb war damals vor dem Käfer-Zelt beim Kauf von Kokain erwischt worden.

Der Promi-Booker, der unter anderem für die Adele-Konzerte in München verantwortlich gewesen war, gab bei der "Bild" an, in der Nacht "sturzbetrunken" gewesen zu sein.

Er gab sich reumütig und sagte, dass er aufgrund des Alkohols keine Kontrolle mehr über sich gehabt habe.

Die Staatsanwaltschaft München kannte jedoch kein Erbarmen und beantragte den Erlass eines Strafbefehls wegen vorsätzlichem Erwerb von Betäubungsmitteln.

Nach eingehender Prüfung hat das Amtsgericht München diesen nun erlassen, berichtete die Bild-Zeitung am Freitag.