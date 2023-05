Krankenhaus nach Liebes-Aus: Jetzt hat "Unter uns"-Star Lars Steinhöfel seine Diagnose

Vom Serien-Set ins Krankenhaus: Lars Steinhöfel (37) leidet unter Schwindel und hohem Blutdruck. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

In einer Video-Botschaft bei RTL.de meldete sich Lars nach dem verlängerten Pfingst-Wochenende bei seinen Fans - mit unschönen Neuigkeiten: "Ich bin in Berlin im Krankenhaus."

So habe der gebürtige Hauptstädter seinen Liebsten über die Feiertage einen Besuch abstatten wollen. Auf dem Weg dorthin merkte er jedoch, dass etwas ganz und gar nicht stimmte.

Er habe plötzlich unter starkem Schwindel und an hohem Blutdruck gelitten, offenbarte der 37-Jährige. Sein Zustand war dabei so besorgniserregend, dass er sich entschied, in die Notaufnahme zu gehen.

Nach einer ersten Begutachtung hätten die Ärzte dort entschieden, Lars stationär aufzunehmen, um der Ursache für seine Beschwerden mittels diverser Untersuchungen auf den Grund zu gehen.

Jetzt - nach mehreren Tagen Krankenhausaufenthalt - gibt es endlich eine Diagnose, wie RTL.de berichtet.