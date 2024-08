Krasser Pfusch am Bau! Hazel Brugger fassungslos, als sie neues Haus bezieht

Hazel Brugger zeigte im Netz jüngst Dutzende Baumängel, mit denen sie sich seit Einzug in ihr neues Haus im südhessischen Groß-Umstadt herumplagen muss. © Hannes P Albert/dpa

Lange hatten Hazel und ihre Liebsten auf den Moment hingefiebert, endlich die Füße im neuen Eigenheim hochlegen zu können. Stattdessen müssen sich die Entertainerin und Ehemann Thomas Spitzer (35) nun mit dem deutschen Baurecht auseinandersetzen - und das aus gutem Grund!

Das Paar hatte seinen Fans schon vor längerer Zeit verraten, dass es Köln den Rücken kehren und hinaus aufs Land ziehen wird, die Renovierungsarbeiten in den neuen vier Wänden der beiden im südhessischen Groß-Umstadt zogen sich jedoch über Jahre hin.

Erst vor wenigen Wochen waren die Arbeiten endlich abgeschlossen - zumindest dachten Hazel und Thomas das, als sie mit ihren gemeinsamen Töchtern (zwei Jahre und sechs Monate) ihr neues Domizil in ländlicher Idylle bezogen.

Vor Ort fiel den beiden Podcastern angesichts der unzähligen offensichtlichen Baumängel dann allerdings die Kinnlade herunter, wie beide nun anschaulich bei Instagram berichteten. So zeigten Hazel und Thomas in ihren Storys Dutzende Baustellen in und an ihrem Haus, die selbst Laien mit dem Kopf schütteln ließen!