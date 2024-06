Krasses Umstyling: So sieht Playmate Julia Römmelt nicht mehr aus!

Speyer - Heiße Kurven und langes blondes Haar: So stellen sich vermutlich viele Männer ihre absolute Traumfrau vor und so kennt man auch Julia Römmelt (30). Doch jetzt hat das Playmate ein krasses Umstyling gewagt, von dem zumindest eines der beiden Kriterien betroffen ist.

Etwas kürzer trug Influencerin Julia Römmelt (30) ihre Haare immer mal wieder, aber jetzt ist sie noch einen Schritt weiter gegangen. © Screenshot/Instagram/juliaroemmelt

Im Jahr 2021 wurde Julia Römmelt noch als Playmate des Jahres ausgezeichnet. Ihre Follower-Zahlen auf Instagram schnellten nach Veröffentlichung des Playboy-Shootings an der portugiesischen Algarve förmlich in die Höhe und sind mittlerweile auf satte 1,3 Millionen angestiegen.



Auch damals frohlockte die Pfälzerin mit ihrer blonden Mähne und ihrem süßen Grinsen. Alle Anhänger, die vor allem ihre Haarpracht bewundern, müssen nun allerdings ganz stark sein.

Denn: Die gelernte Hotelfachfrau hat sich bei ihrem Friseur des Vertrauens einer krassen Typveränderung unterzogen.

Das Blond ist zwar geblieben, die Länge musste hingegen einem gewagten, aber wirklich gelungenem Kurzhaarschnitt weichen.

"We did it! 🤍", kommentiert die Influencerin zwei stylische Instagram-Aufnahmen des neuen Looks.