Krebskranker "Beverly Hills 90210"-Star schockiert Fans mit emotionaler Nachricht

Shannen Doherty (52) erkrankte bereits 2015 an Brustkrebs. © F. Sadou/AdMedia via ZUMA Wire/dpa

Schon 2015 schockierte der ehemalige "Beverly Hills 90210"-Star mit der Nachricht, an Brustkrebs erkrankt zu sein. Zwei Jahre später klang die Erkrankung ab, kam 2020 aber mit voller Wucht zurück. Nun sei der Krebs laut eigenen Aussagen bereits im vierten Stadium und unheilbar - den Kampf wird Doherty wohl nicht mehr gewinnen können.

Mit ihren Fans teilte die 52-Jährige ganz offen Videos von ihren Untersuchungen, unter anderem einen CT-Scan, der Metastasen im Gehirn zeigt. Mittlerweile wurden die traurigen Clips wieder gelöscht. Nun sorgte Doherty mit einem neuen Posting für Aufregung unter ihren Anhängern.

"Heute war ein schwerer Tag", beginnt sie ihren kryptischen Beitrag zu einem Foto, auf dem sie nachdenklich im Bett liegt. "Offensichtliche Gründe und nicht so offensichtliche Gründe. Aber jeden Tag raffe ich mich auf und hoffe, dass ich es besser mache. Dass die Menschen es besser machen. Dass das Offensichtliche nicht so kompliziert ist", heißt es weiter.

Dann berichtet die Schauspielerin, dass sie bedroht worden sei, behält jedoch Details für sich: "Während ihr mir Liebe und Frieden schicke, sende ich auch Liebe an jeden Einzelnen von euch. Auch an diejenigen, die mich in der letzten Woche bedroht haben. Möge Gott in euren Herzen sein."