Krebskranker "Full House"-Star überrascht Fans mit gleich zwei glücklichen Nachrichten

David Coulier (65) hat seinen fünfmonatigen Kampf gegen den Krebs gewonnen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/dcoulier

Während seines Kampfs gegen den Krebs hat Dave Coulier teils kräftezehrende Phasen durchstehen müssen, er sei sogar bereit gewesen zu sterben! Doch sein Kampfgeist hat sich gelohnt.

Denn wie der 65-Jährige in einer Folge des Podcasts "How Rude, Tanneritos!" am Wochenende verriet, könne er stolz verkünden, den Krebs überwunden zu haben. Bereits am 1. April hatte er die frohe Botschaft auf Instagram geteilt.

Doch gegenüber seinen Talk-Partnerinnen und ehemaligen Co-Stars aus der Serie "Full House" Jodie Sweetin und Andrea Barber erzählte er, dass ihn am Tag der großen Erleichterung noch eine zweite großartige Neuigkeit erwartete: Der Schauspieler war Großvater geworden!

"Ich habe die gute Nachricht am Tag der Geburt des Babys bekommen. Es war einfach ein unglaublicher Tag", schwärmte der "Onkel Joey"-Darsteller. Dabei sei die Fülle an guten Nachrichten beinahe überwältigend gewesen.

Am 27. März sei sein Enkel Chance Lee gesund auf die Welt gekommen. Der Comedian beschrieb den Kleinen als ein "großartiges kleines Baby" und freue sich darauf, es in wenigen Tagen in die Arme nehmen zu können.