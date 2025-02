Krimi-Autor Jussi Adler-Olsen offenbart Schock-Diagnose: "Ich werde sterben"

Kopenhagen (Dänemark) - Jussi Adler-Olsen (74) ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Autoren des Skandinavien-Krimis. In einem Interview hat der Däne nun ein trauriges Geständnis gemacht.

Jussi Adler-Olsen (74) ist unheilbar an Krebs erkrankt. © Henning Kaiser/dpa

Wie der 74-Jährige der Zeitung "Politiken" verriet, ist er unheilbar an Knochenkrebs erkrankt.

Vor einem Jahr wurde Adler-Olsen in ein Krankenhaus eingeliefert. Fast ein halbes Jahr lang lag er in einer Spezialabteilung des renommierten Kopenhagener Reichskrankenhauses.

Noch immer erhält er Chemotherapie und das starke Schmerzmittel Morphin.

Der Erfolgsautor gibt sich tapfer: "Mir geht es gut. Den Umständen entsprechend."

Trotzdem blickt er der Wahrheit ins Auge: "Also, ich werde an dieser Krankheit sterben. Sie ist unheilbar. Bis auf Weiteres jedenfalls." Hoffnung stecke er in neue Behandlungsmethoden.

Die packenden Romane um den Spezialermittler Carl Mørck vom Sonderdezernat Q gelten als eine der erfolgreichsten Krimi-Reihen der vergangenen Jahre. Vor allem in Deutschland wurden seine Bücher gefeiert.