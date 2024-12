Kult-Kommissarin Hannelore Hoger gestorben

Hamburg - Trauer um Hannelore Hoger: Ersten Informationen zufolge soll die Schauspielerin bereits am 21. Dezember im Alter von 82 Jahren in Hamburg gestorben sein.

Ihr Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg bildete den Grundstein für ihre Karriere, die sie von den großen Bühnen der Theaterhäuser bis hin zu unvergesslichen Film- und Fernsehrollen ("Die verlorene Ehre der Katharina Blum") führte.

Hoger wurde am 20. August 1942 in Hamburg geboren und fand bereits in jungen Jahren ihre Leidenschaft für die Schauspielkunst.

"Die Sterne am Theaterhimmel trauern. Hannelore Hoger war der Inbegriff einer großen Schauspielerin. Ganz gleich, ob am Theater, im Film oder im Fernsehen – sie verstand es, sich Charakteren vollständig anzuverwandeln und dabei in der Rolle stets präsent zu bleiben", sagte Carsten Brosda (50, SPD), Senator für Kultur und Medien in Hamburg, gegenüber der BILD.

In den letzten Jahren war es ruhiger um die Charakterdarstellerin geworden, die in dieser Zeit offenbar mit einer schweren Krankheit zu kämpfen hatte.