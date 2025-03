Kuriose Ankündigung von Peggy Jerofke: Zieht sie diesen Plan wirklich durch?

Über Instagram kündigte Peggy Jerofke (47) an, nur für einen Friseurbesuch in der Heimat durch halb Europa fliegen zu wollen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

Einige Wochen schon war das Leben der TV-Auswanderin ohne Gastro-Stress im "Tiki Beach" etwas zur Ruhe gekommen und entschleunigt.

Das hat auch ein ziemliches haariges Problem mit sich gebracht: Peggys Frisur! Mit der blonden Farbe soll die Verlobte von Steff Jerkel (55) nämlich nicht mehr ganz so zufrieden sein, sodass sie sich kurz vor dem Start in den Sommer eine ganz abstruse Idee hat einfallen lassen.

Um sich frisch aufhübschen zu lassen, sucht sich der "Goodbye Deutschland"-Star aber keinen Friseur auf der Lieblingsinsel der Deutschen - sondern fliegt extra dafür in ihre Heimat.

Das kündigt sie jüngst in ihrer Instagram-Story an. "Auch wenn mich einige für verrückt erklären werden, aber definitiv werde ich wieder in den Flieger steigen und zu dem für mich besten Friseur nach Recklinghausen fliegen."