Kuriose "Tradition": Mark Zuckerberg ehrt seine Frau mit Mega-Skulptur!

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (40) und seine Frau Priscilla Chan (39) sind bereits seit 12 Jahren verheiratet. (Archivbild) © Imagespace/ZUMA Wire/dpa

Zuckerberg ließ für sie eine Statue anfertigen, die aussieht wie Chan selbst. Auf Instagram teilte Zuckerberg ein Foto, das seine Frau vor dem Werk in einem Garten zeigt.

Die Skulptur überragt ihr menschliches Vorbild, ihr Körper ist türkis und von einer Art silberfarbenem Schleier umhüllt. "Ich bringe die römische Tradition zurück, Skulpturen der eigenen Ehefrau anzufertigen", schrieb der 40-Jährige dazu.

Welche Tradition er damit genau meinte, ließ der Unternehmer allerdings offen. Im antiken Rom waren vor allem Götter, Herrscher und Helden beliebte Motive für Statuen.

Die leibhaftige 39-Jährige trägt auf dem Foto dagegen einen rosafarbenen Bademantel und hält eine Tasse in der Hand, die so türkis ist wie die Statue. In ihrer Instagram-Story teilte Chan das Bild ebenfalls. "Ich bin nicht zu übersehen!", schrieb sie.

Auch der Künstler Daniel Arsham (43), von dem die Skulptur laut Zuckerberg stammt, zeigte das Foto auf seinem Instagram-Account.