Kurioses Geschenk zum Geburtstag: Mutter von Armie Hammer spendierte ihm Vasektomie

Nach den schwerwiegenden Vorwürfen zog sich Armie Hammer (38) aus der Öffentlichkeit zurück, jetzt versucht er sich als Podcaster. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Die Anschuldigungen gegen Armie Hammer wegen sexueller Übergriffe, körperlicher Misshandlungen und seiner kannibalistischen Fantasien gingen 2021 um die Welt.

Der Schauspieler selbst bestritt die Vorwürfe immer wieder und auch Dru Hammer, die Mutter des 38-Jährigen, steht nach wie vor hinter ihm.

Nachdem seine Schauspielkarriere mit den Vorwürfen zum Erliegen gekommen ist, versucht sich der "Call Me by Your Name"-Darsteller nun als Podcaster. In einer neuen Folge des "Armie HammerTime"-Podcasts überrascht das Mutter-Sohn-Duo mit einer weiteren ganz ungewöhnlichen Geschichte.

Wie die beiden in dem Talk verraten, hat die Mutter des Ex-Schauspielers ihm eine Vasektomie zu seinem Geburtstag geschenkt!

Ihre Entscheidung begründet Dru Hammer damit, dass sie es nicht dulde, dass ihr Sohn uneheliche Kinder zeuge.

"Aber das wird nicht passieren. Ich weiß also, dass es diese jungen Mädchen gibt, die gerne Armie Hammers Baby bekommen würden", so Dru. Um das also zu vermeiden, stimmte Armie Hammer einer von seiner Mutter bezahlten Vasektomie zu.