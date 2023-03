Jella Haase über Kurt Krömer: "Ich fand dich unsympathisch!"

Berlin - In seinem Podcast "Feelings" weiß Kurt Krömer (48) vor der Sendung nicht, wer sein Gast sein wird. In der aktuellen Folge "Delfine sind Arschgeigen" besucht Schauspielerin Jella Haase (30, "Fack Ju Göhte") den Komiker in seinem Studio - und verrät, warum sie Kurt erst nicht mochte!