21.06.2026 17:05 Kinderband "Deine Freunde": Das werden sie niemals tun, und darum müssen ihre Fans tapfer sein

Im TAG24-Interview standen DJ Pauly, Lukas und Flo den Kinder- und Erwachsenen-Fragen offen gegenüber - und verrieten manch Geheimnis.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Einst nannten sie sich zum Spaß die "coolste Kinderband der Welt". Inzwischen sind sich "Deine Freunde" und ihre Fans einig, dass die Band zu Recht so bezeichnet wird. Die drei Hamburger Jungs Flo (44), Lukas (37) und DJ exel. Pauly (48) haben das Genre der Kindermusik vor rund 15 Jahren nämlich praktisch ganz neu erfunden. Herausgekommen sind fetzige, coole Songs, die, wenn man nicht auf den Text achtet, auch von "Deichkind" oder "Fettes Brot" stammen könnten. Zeit für ein Gespräch mit TAG24!

DJ exel. Pauly (l., 48), Lukas (m., 37) und Flo (44) standen TAG24 in Dresden vor ihrem Konzert in der Jungen Garde Rede und Antwort. © Bildmontage: Marvin Daunigt, Petra Hornig Noch bevor das Video-Interview am Freitag vor dem Konzert in der Jungen Garde in Dresden startet, gibt es die erste freudige Überraschung: DJ Pauly, der gerade erst im Deine Freunde-Podcast erzählt hatte, dass er Video-Interviews nicht mag und nicht mehr machen will, taucht freudestrahlend mit den anderen beiden auf. Das fängt ja gut an! Was sie mit Dresden verbindet, möchte TAG24 als erstes wissen, schließlich sind die Musiker ja nun gerade hier. DJ Pauly legt direkt gut gelaunt los und antwortet recht pragmatisch: die Elbe! "Das ist auf jeden Fall 'ne krasse Dresden-Hamburg-Verbindung, die wir da haben." Lukas fügt lobend hinzu, dass die Band in Dresden schon immer eine tolle Veranstalterin gehabt habe, auch als sie noch nicht so groß waren - bis heute. "Wir kommen auch immer gerne wieder", ergänzt Flo. Daraufhin hakt TAG24 natürlich nach: "Wann?" Promis & Stars Ärzte saugen 17 Liter Wasser aus ihm raus: Auswanderer wird nie wieder arbeiten können Und schon kommen die Hamburger Jungs ins Schwitzen. Es wird schnell klar, dass sie etwas wissen, dass sie noch nicht verraten wollen oder dürfen. Na gut, Zeit für die Kinder! TAG24 hat einige Fragen von Deine-Freunde-Fans dabei. Unter ihnen der Dresdner Grundschüler Carlo (9), der wissen möchte: "Was ist das aufwendigste und anstrengendste Lied, das ihr je gemacht habt?"

Das "Deine-Freunde"-Video-Interview von TAG24 auf Instagram

Fragen-Champion Carlo (9) hat gleich zwei Fragen an Deine Freunde. © Petra Hornig Der Song "Ganz groß" habe sehr lange gedauert, so DJ Pauly. "Den mussten wir so lange formen, bis der endlich was wird." Perfekt sei er aber nicht geworden, lacht der Musiker. "Wie wurde eigentlich die Band Deine Freunde gegründet", möchte der sechsjährige Hans unterdessen wissen. "Also unsere Band-Gründung hat 2011 stattgefunden, bei Pauly zu Hause. Und da haben wir uns zu dritt durch Zufall getroffen (...) und dann haben wir an unserem Gründungstag 'Schokolade' aufgenommen", erklärt Lukas. "Schokolade" ist seitdem nicht mehr von den Deine-Freunde-Konzerten wegzudenken. Der wird immer gespielt! Zeit für eine freche Kinderfrage. Carlos Klassenkamerad (8) möchte wissen, wen Flo lieber mag - Lukas oder Pauly - und das einmal reihum von jedem über die jeweils anderen beiden. Promis & Stars 1155 Stunden pure Handarbeit! Dua Lipa enthüllt ihr Mega-Brautkleid "Zu dritt gleichen wir uns aus und jeder hat 33,3 Prozent", witzelt Pauly, der natürlich, wie auch Flo und Lukas sagt, alle gleich gern zu mögen. "Mit dieser Frage nerven mich meine Kinder seit Jahren und ich bleib' dabei, ich kann die natürlich nicht beantworten", erzählt Flo.

Deine Freunde reden über Sabbat-Auszeit