Kurz nach Geburt von Sohn Pepe: Pia Tillmann trauert um Hund "Keule"!

Köln - Es hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, jetzt herrscht traurige Gewissheit: Pia Tillmann (38) muss sich für immer von ihrem geliebten Familienhund "Keule" verabschieden!

Pia Tillmann (38) muss sich schweren Herzens von ihrem Hund "Keule" verabschieden. © Bildmontage: Instagram/piatillmann (Screenshots)

Eigentlich schwebt die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin zusammen mit ihrem Freund Zico Banach (33) derzeit auf einer Wolke des ganz großen Glücks. Erst vor wenigen Tagen erblickte ihr gemeinsamer Sohn Pepe Moe das Licht der Welt.

Doch inmitten der Kennenlernphase mit ihrem Baby trifft die frischgebackenen Eltern jetzt dieser harte Schicksalsschlag. Auf Instagram nimmt die 38-jährige Schauspielerin mit emotionalen Worten Abschied von ihrer treuen Fellnase.

Sie schreibt: "Vor knapp 13 Jahren hast du dir mich als dein Zuhause ausgesucht. Ich weiß noch genau, wie du auf mich zugelaufen bist, mit deinen viel zu großen, geknickten Ohren – hören konntest du trotzdem nie sehr gut."

Pia erinnert sich unter anderem an die Zeit zurück, in der sie mit ihrem Vierbeiner von Berlin nach Köln gezogen ist. "Du hattest immer den Schalk im Nacken, ein viel zu großes Ego für deine Körpergröße und warst dennoch eine Seele von Hund", so die 38-Jährige.

Auch wenn es ihr schwerfällt, so weiß die frühere "Köln 50667"-Darstellerin aber: "Nun ist es an der Zeit, dich loszulassen, damit du deine letzte Reise antreten kannst."