Kurz nach Trennung von Christina Grass: Marco Cerullo nicht alleine im Ibiza-Urlaub!

Ibiza - Vor mehr als zwei Wochen haben Marco Cerullo (35) und Christina Grass (36) via Social Media ihre Trennung bekannt gegeben. Jetzt turnt der Ex-Dschungelcamper plötzlich mit unerwarteter Begleitung auf der Partyinsel Ibiza herum!

Immerhin brachte er den Trennungs-Stein zuerst ins Rollen, setzte der 36-Jährigen in einer schwierigen Zeit damit die Pistole auf die Brust.

Inzwischen steckt Marco auf Ibiza - samt mysteriöser Begleitung! "Ibiza ist einfach Balsam für die Seele. (...) Ganz alleine bin ich jetzt nicht hier", schrieb er in seiner Story am Montag.

Gerade einmal eine Woche ist es her, dass der ehemalige Kandidat von "Bachelor in Paradise" saftige Kritik seiner Fans einstecken musste.

Seine Ex Christina Grass dagegen kämpft im gemeinsamen Haus gegen ihre Hürden im Alltag. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Christina Grass

Offenbar ist der "Schnäppchenhäuser"-Teilnehmer aber mit seinem Cousin unterwegs.

"Ich bin zwar alleine hierhin geflogen, aber bin hier mit meinem Cousin. Der hat hier ein Restaurant und arbeitet aktuell in einer privaten Villa", erklärte Marco in einer ruhigen Minute.

Und Ex Christina? Die kämpft nach der Trennung mit den alltäglichen Herausforderungen. "An manchen Tagen fällt einem alles etwas leichter und manchmal ist es einfach schwerer."

Zuletzt hatte sich die 36-Jährige deutlich zurückhaltender gezeigt und mit Worten gegeizt. Spätestens seit ihrem ersten Statement zur überraschenden Trennung sind diese Zeiten aber wohl vorerst vom Tisch.

"Es ist völlig in Ordnung, sich auch mal nicht so gut zu fühlen und den Tag ruhiger anzugehen. Wichtig ist, sich mit lieben Freunden und Familie zu umgeben", lautete daher ihr eindringlicher Appell an ihre 123.000 Fans.