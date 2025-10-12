Kurzes Liebesglück: Söder-Tochter ist wieder Single

Berlin/München - Auf dem Oktoberfest machte die Tochter von Markus Söder (58) ihre Beziehung anhand der Dirndl-Schleife öffentlich und schwärmte von ihrem Partner. Doch nun soll alles wieder vorbei sein .

Gloria-Sophie Burkandt (26) ist nach kurzer Beziehung wieder Single. © Christophe Gateau/dpa

Vor wenigen Wochen strahlte Gloria-Sophie Burkandt (26) noch vor Freude über ihren neuen Partner: "Ich bin glücklich verliebt in einen Amerikaner", erzählte sie.

Doch das junge Liebesglück überlebte nicht lange. In einem Interview mit "Bunte", betitelte sich die Söder-Tochter beim "Deutschen Schauspielpreis" wieder als Single.

Auf die Frage, ob sie auf der Suche nach einem Mann sei, antwortete sie eindeutig: "Ich glaube, wenn man Single ist, schaut man sich schon mal um."

Wer der Verflossene der Tochter von Ministerpräsident Söder sein könnte, ist nicht bekannt. Die 26-Jährige ist auf jeden Fall wieder auf dem Markt und stellt direkt Ansprüche an ihren Zukünftigen. "Sympathisch, empathisch, ehrlich, loyal und witzig", solle er sein. So finde sie "Humor so sexy" und sei generell durch ihren Beruf ein sehr "offener Mensch".