Tagelange Suche nach Reality-Star Kevin Njie: Weitere Details kommen ans Licht
Bali - Nach dem Verschwinden von Reality-Star Kevin Njie (29) suchten Freunde, Familie und Fans nach dem 29-Jährigen. Am Samstag konnte schließlich Entwarnung gegeben werden, nun kommen weitere Details ans Licht.
Über ihr Management ließ Ex-Freundin Emely Hüffer (29) - mit ihr hat Kevin den gemeinsamen Sohn Ocean (2) - ausrichten, dass die vergangenen Tage sehr emotional gewesen seien und man nun Zeit brauche, das Erlebte zu verarbeiten.
Am Freitag wurde bekannt, dass der "Are You The One - Reality Stars in Love"-Teilnehmer seit dem 6. Oktober verschwunden war.
"Gleichzeitig möchten wir betonen, dass dies eine ernste Angelegenheit war. [...] Es war der einzige Weg so viele Menschen wie möglich zu erreichen und dank eurer Aufmerksamkeit und Hinweisen konnten wir die Suche eingrenzen und entscheidend vorankommen", heißt es in dem Posting bei Instagram.
Besonders tragisch: Offenbar leidet der 29-Jährige unter physischen Problemen. "Es liegt kein krimineller Hintergrund vor und keine Gefahr für andere."
Große Sorge um Kevin Njie: Familie muss Erlebtes verarbeiten
"Durch die große Anteilnahme und das Engagement so vieler wurde nicht nur ein Leben geschützt, sondern auch einer Mama die Angst um ihren Sohn genommen, einem Kind sein Papa bewahrt und einer Familie die schwerste Angst genommen."
Und weiter: "Wer jemals in solcher Angst um einen geliebten Menschen war, weiß, dass man in einer so verzweifelten Situation alles tut, um Hilfe zu bekommen."
Weitere Einzelheiten oder Details behielt Hüffer, die im Netz unter dem Namen "emskopf" bekannt wurde, vorerst für sich.
Ihren Podcast-Auftritt am 11. Oktober in Stuttgart sagte sie bereits im Vorfeld ab. Ob sie den nächsten Termin am 9. November in Frankfurt wahrnimmt, ist noch unklar.
Kevins Instagram-Account ist mittlerweile wieder da, war zwischenzeitlich ebenfalls verschwunden.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/emskopf (2)