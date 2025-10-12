 3.855

Tagelange Suche nach Reality-Star Kevin Njie: Weitere Details kommen ans Licht

Nachdem Kevin Njie nach tagelangem Verschwinden wieder aufgetaucht ist, kommen weitere Details ans Licht.

Von Linda Drewanz

Bali - Nach dem Verschwinden von Reality-Star Kevin Njie (29) suchten Freunde, Familie und Fans nach dem 29-Jährigen. Am Samstag konnte schließlich Entwarnung gegeben werden, nun kommen weitere Details ans Licht.

Kevin Njie (29) und Emely Hüffer (29) gewannen die erste deutsche Staffel von "Too Hot too handle", wurden kurz danach Eltern. Im August 2024 verkündeten sie die Trennung.
Kevin Njie (29) und Emely Hüffer (29) gewannen die erste deutsche Staffel von "Too Hot too handle", wurden kurz danach Eltern. Im August 2024 verkündeten sie die Trennung.  © Montage: Screenshot/Instagram/emskopf (2)

Über ihr Management ließ Ex-Freundin Emely Hüffer (29) - mit ihr hat Kevin den gemeinsamen Sohn Ocean (2) - ausrichten, dass die vergangenen Tage sehr emotional gewesen seien und man nun Zeit brauche, das Erlebte zu verarbeiten.

Am Freitag wurde bekannt, dass der "Are You The One - Reality Stars in Love"-Teilnehmer seit dem 6. Oktober verschwunden war.

"Gleichzeitig möchten wir betonen, dass dies eine ernste Angelegenheit war. [...] Es war der einzige Weg so viele Menschen wie möglich zu erreichen und dank eurer Aufmerksamkeit und Hinweisen konnten wir die Suche eingrenzen und entscheidend vorankommen", heißt es in dem Posting bei Instagram.

Nach Antisemitismus-Vorwurf: Chefket will Konzert bei Böhmermann nicht nachholen
Promis & Stars Nach Antisemitismus-Vorwurf: Chefket will Konzert bei Böhmermann nicht nachholen

Besonders tragisch: Offenbar leidet der 29-Jährige unter physischen Problemen. "Es liegt kein krimineller Hintergrund vor und keine Gefahr für andere."

Große Sorge um Kevin Njie: Familie muss Erlebtes verarbeiten

Der 29-Jährige ist aktuell jede Woche bei "Are You The One - Reality Stars in Love TV-Serie" bei RTL+ zu sehen.
Der 29-Jährige ist aktuell jede Woche bei "Are You The One - Reality Stars in Love TV-Serie" bei RTL+ zu sehen.  © RTL / Frank Beer

"Durch die große Anteilnahme und das Engagement so vieler wurde nicht nur ein Leben geschützt, sondern auch einer Mama die Angst um ihren Sohn genommen, einem Kind sein Papa bewahrt und einer Familie die schwerste Angst genommen."

Und weiter: "Wer jemals in solcher Angst um einen geliebten Menschen war, weiß, dass man in einer so verzweifelten Situation alles tut, um Hilfe zu bekommen."

Weitere Einzelheiten oder Details behielt Hüffer, die im Netz unter dem Namen "emskopf" bekannt wurde, vorerst für sich.

Nach tragischem Tod: Exfreundin von Liam Payne (†31) erinnert sich an letzten gemeinsamen Moment
Promis & Stars Nach tragischem Tod: Exfreundin von Liam Payne (†31) erinnert sich an letzten gemeinsamen Moment

Ihren Podcast-Auftritt am 11. Oktober in Stuttgart sagte sie bereits im Vorfeld ab. Ob sie den nächsten Termin am 9. November in Frankfurt wahrnimmt, ist noch unklar.

Kevins Instagram-Account ist mittlerweile wieder da, war zwischenzeitlich ebenfalls verschwunden.

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/emskopf (2)

Mehr zum Thema Promis & Stars: