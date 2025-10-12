Tagelange Suche nach Reality-Star Kevin Njie: Weitere Details kommen ans Licht

Bali - Nach dem Verschwinden von Reality-Star Kevin Njie (29) suchten Freunde, Familie und Fans nach dem 29-Jährigen. Am Samstag konnte schließlich Entwarnung gegeben werden , nun kommen weitere Details ans Licht.

Kevin Njie (29) und Emely Hüffer (29) gewannen die erste deutsche Staffel von "Too Hot too handle", wurden kurz danach Eltern. Im August 2024 verkündeten sie die Trennung. © Montage: Screenshot/Instagram/emskopf (2)

Über ihr Management ließ Ex-Freundin Emely Hüffer (29) - mit ihr hat Kevin den gemeinsamen Sohn Ocean (2) - ausrichten, dass die vergangenen Tage sehr emotional gewesen seien und man nun Zeit brauche, das Erlebte zu verarbeiten.

Am Freitag wurde bekannt, dass der "Are You The One - Reality Stars in Love"-Teilnehmer seit dem 6. Oktober verschwunden war.

"Gleichzeitig möchten wir betonen, dass dies eine ernste Angelegenheit war. [...] Es war der einzige Weg so viele Menschen wie möglich zu erreichen und dank eurer Aufmerksamkeit und Hinweisen konnten wir die Suche eingrenzen und entscheidend vorankommen", heißt es in dem Posting bei Instagram.

Besonders tragisch: Offenbar leidet der 29-Jährige unter physischen Problemen. "Es liegt kein krimineller Hintergrund vor und keine Gefahr für andere."