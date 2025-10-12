Nach Antisemitismus-Vorwurf: Chefket will Konzert bei Böhmermann nicht nachholen

Berlin - Der Rapper Chefket (43) wird das abgesagte Konzert im Rahmen einer Ausstellung des Satirikers Jan Böhmermann (44) in Berlin eigenen Angaben zufolge nicht nachholen.

Ein T-Shirt des Berliner Rappers Chefket (43) hatte die Kontroverse ausgelöst und letztlich zur Konzert-Absage geführt. © Annette Riedl/dpa

Das sagte er dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Auf eine entsprechende Frage erklärte der Rapper: "Von meiner Seite aus ist das völlig vom Tisch. Ich kann das nicht machen." Die Situation sei jetzt "politisch zu aufgeladen".

Das für den 7. Oktober geplante Konzert war einige Tage zuvor abgesagt worden, nachdem es Kritik an dem geplanten Auftritt von Chefket gegeben hatte.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (60) hatte die geplante Veranstaltung in der Bundeseinrichtung Haus der Kulturen der Welt scharf kritisiert.

Der Rapper trage auf Fotos ein T-Shirt mit einem Motiv des gewünschten Staates Palästina ohne Israel, so der Vorwurf. Dieses Motiv sei nach Ansicht der Bundesregierung als antisemitisch zu betrachten.

Chefket wies den Vorwurf im Interview mit dem "Spiegel" zurück. "Es geht um das Leid der Palästinenser, für die ich mit dem Trikot sein wollte, und Leute suchen sich irgendetwas heraus, wo sie dann sagen können: 'Ah, guck mal, der ist gegen das Existenzrecht von Israel!' Was nicht der Fall ist", sagte der Rapper.