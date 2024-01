Brisantes Läster-Video aufgetaucht! Eifersuchtsdrama zwischen Selena Gomez und Kylie Jenner?

Selena Gomez (31, l.) soll sich bei den Golden Globes über Kylie Jenner (26) ausgelassen haben. © Montage: -/imageSPACE via ZUMA Press Wire/dpa, Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Fans sind sich sicher: Zwischen Sängerin Selena Gomez und Kylie Jenner hat es bei den Golden Globes gekracht - und das wegen ihm: Timothée Chalamet (28), seines Zeichens Schauspieler und aktueller Partner der schönen Kardashian-Schwester.

Das Paar, das bereits seit dem Frühjahr vergangenen Jahres miteinander anbandeln soll und seine Beziehung im Herbst publik gemacht hatte, nutzte die Verleihung des begehrten Film- und Fernsehpreises für eine Date Night und zeigte sich bei der Veranstaltung kuschelnd und verliebt wie eh und je.

Dass der "Wonka"-Darsteller im Laufe des Abends allerdings auch auf andere Damen-Bekanntschaften aus dem Showbiz traf, soll seiner Liebsten so gar nicht gepasst haben.

Ein Video des Abends, das gerade im Netz für Aufregung sorgt, zeigt, wie "Only Murders in the Building"-Star Selena Gomez ihrer guten Freundin Taylor Swift am gemeinsamen Tisch mit angespannter Miene eine Geschichte zu erzählen scheint, während die Sängerin schockiert den Mund aufreißt und die Frauen eine lebhafte Diskussion beginnen.

Doch worum ging es dabei?

Nach einer ausgiebigen Analyse des Clips sind sich viele Fans inzwischen sicher: Die beiden Künstlerinnen haben über Kylie Jenner gelästert!