Kylie Jenner bereut Brust-OP: "Wartet, bis ihr Kinder bekommen habt"

Kylie Jenner (25) unterzog sich einer Operation an ihrer Oberweite, was sie inzwischen bereut. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Schon seit vielen Jahren steht die US-amerikanische Reality-TV-Teilnehmerin im Rampenlicht. Dass man da möglichst perfekt aussehen will, ist verständlich.

Kylie Jenner, die durch die TV-Show "Keeping Up with the Kardashians" bekannt wurde und sich eine eigene Kosmetik-Marke aufbaute, entschied sich schon als Jugendliche für eine Brust-OP.

Wie sie nun in der neuesten Folge der Reality-Show "The Kardashians" (zu sehen auf Disney+) zugab, würde sie diese Entscheidung nicht noch einmal treffen.



"Wartet, bis ihr Kinder bekommen habt", warnte die junge Milliardärin die Zuschauer. "Ich hatte wunderschöne Brüste. Deshalb würde ich sie mir im Nachhinein nicht noch einmal machen lassen."

Selbst während ihrer Schwangerschaft seien ihre Brüste noch nicht vollständig verheilt gewesen, erzählte die 25-Jährige - was einige unangenehme Folgen nach sich zog.