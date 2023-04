Wildes Dating-Gerücht: Liebt Kylie Jenner diesen jungen Hollywood-Superstar?

Kylie Jenner (25) soll mehr als nur einen Blick auf Timothée Chalamet (27) geworfen haben. © Fotomontage: dpa/Ian West, Screenshot/Instagram/kyliejenner

Es war der Social-Media-Aufreger des vergangenen Wochenendes: Die Pop-Kultur-Plattform deuxmoi berichtete unter Berufung auf eine anonyme Quelle, dass die jüngere Jenner-Schwester und der Hollywood-Star ein Paar sind - und das angeblich schon seit mehreren Monaten.

Doch wie sollen es zwei dermaßen berühmte Personen geschafft haben, ihre Beziehung so lange vor der Öffentlichkeit geheim zu halten? Viele Fans zeigten sich skeptisch.

Doch auch wenn kein anderes Portal bestätigen konnte, dass die beiden tatsächlich miteinander ausgehen, hielten sich die Gerüchte. Ein Clip der Pariser Fashion Week 2022 ging viral, auf dem Kylie und Timothée vertraut miteinander rumscherzten.

Nun das nächste Indiz für eine mögliche Beziehung: Wie das Promi-Portal TMZ berichtete (und mit Fotos bewies), parkte der Wagen der jungen Milliardärin am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in der Einfahrt des "Call Me by Your Name"- und "Don’t Look Up"-Stars.

In den sozialen Medien beginnen inzwischen immer mehr User, den Dating-Gerüchten zu glauben. Kylie Jenner und Timothée Chalamet scheinen aus völlig unterschiedlichen Welten zu kommen. Gemeinsam würden sie sofort zu den einflussreichsten Power-Couples von ganz Hollywood zählen.