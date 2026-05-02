Zweite Haushälterin verklagt Kylie Jenner: Diskriminierung, Pausen- und Toilettenverbot

USA - Erneute Klage gegen Kylie Jenner (28)! Bereits eine zweite Haushälterin erhob schwere Vorwürfe: Sie behauptete, ihr seien Toilettengänge sowie Essens- und Ruhepausen verweigert worden.

Gegen Kylie Jenner (28) wurde bereits die zweite Klage einer ehemaligen Haushälterin eingereicht. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Vor wenigen Tagen reichte Juana Delgado Soto Klage gegen Jenner, die beiden Firmen "Tri Star Services" und "La Maison Family Services" sowie die Personalaufsicht Itzel Sibrian ein. In der Klageschrift warf sie den Verantwortlichen unter anderem rassistische Diskriminierung, Belästigung und ausbleibende Lohnzahlungen vor.

Laut der Los Angeles Times habe Soto 2019 angefangen, für Jenner zu arbeiten. Während ihrer Beschäftigung seien ihr Essens- und Ruhepausen verweigert worden. Die gesamte Situation habe sich jedoch im Jahr 2023 erheblich verschlechtert, als Itzel Sibrian ihre direkte Vorgesetzte geworden war.

Im Jahr darauf habe die Haushälterin eine Beschwerde bei der Personalabteilung eingereicht und Sibrian beschuldigt, sie wegen ihres Akzents, ihres Einwanderungsstatus und ihrer Herkunft verspottet, gedemütigt und sie als dumm bezeichnet zu haben.

Demnach sei die Personalaufsicht kurzzeitig entfernt, wenig später jedoch wieder eingesetzt worden - danach habe sie sich an Soto gerächt.

Dazu hätten unter anderem eine Kürzung des Stundenlohns, unzumutbare Arbeitsbedingungen und Änderungen im Dienstplan gezählt.