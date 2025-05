Beziehungs-Krise mit Mike Heiter nur Fake? Leyla Lahouar spricht Klartext und erhält Support

Frankfurt am Main - Die öffentlich ausgetragene Beziehungs-Krise der Reality-Sternchen Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) sorgte für einige Schlagzeilen, aber war der tränenreiche Zwist am Ende nur eine Inszenierung? Einige Fans vertreten diese Meinung, an sie wandte sich die 28-Jährige mit einem deutlichen Statement.