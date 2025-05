Tränenreiches Update nach Mega-Zoff: So steht es um Leyla und Mikes Beziehung

Frankfurt am Main - In drei Monaten wollten Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) ihre Traumhochzeit in Italien feiern. Doch bei den beiden Realitystars krachte es wegen eines Männertrips auf Ibiza ordentlich. Unter Tränen gab Leyla jetzt ein Update.

Es tue ihr unendlich Leid, dass sie Mike in ein falsches Licht gerückt habe. "Er ist kein Fremdgeher", stellt Leyla noch einmal deutlich klar. Das Mädchen habe die Vorwürfe ebenfalls zurückgenommen. Sie sei zu betrunken gewesen, schrieb sie Leyla am nächsten Morgen. Zwischen ihr und Mike sei nichts gelaufen.

Sie habe emotional gehandelt und überreagiert. Zur Erinnerung: Leyla postete noch in der Nacht völlig aufgelöst ein Video, in dem sie unmittelbar die Situation schilderte und ihren Gefühlen freien Lauf ließ, ohne vorher mit Mike wirklich gesprochen zu haben.

Im August dieses Jahres wollen Leyla und Mike vor laufenden Kameras in Italien heiraten. © Henning Kaiser/dpa

"Mike hat in diesem Sinne nichts gemacht. Er ist nicht fremdgegangen. Trotz allem haben wir unsere Problemchen", berichtet Leyla über ihre Beziehung.

Und was sagt Mike zu der Geschichte?

Der gebürtige Essener hatte schon in der Nacht die Story abgestritten und versucht, die Sache mit Leyla persönlich zu klären, die zu diesem Zeitpunkt jedoch jede Kommunikation abblockte.

Am Montagabend wandte sich der 32-Jährige ebenfalls via Instagram an seine Community und teilte mit: "Zwischen mir und Leyla ist alles wieder gut."

"Wir haben viel geredet. Situationen passieren. Es kann immer mal sein, dass einer überreagiert", erklärt er und fügt hinzu, dass er seiner Frau natürlich verzeiht, weil jeder mal Fehler macht.

Aufatmen also bei allen Anhängern des Realitypärchens. Auch die geplante Hochzeit ist nicht in Gefahr. "Wir werden immer noch heiraten, und das bleibt auch so", so Mike. In Zukunft wollen die beiden allerdings darauf achten, dass solche Geschichten nicht mehr öffentlich ausgetragen werden.