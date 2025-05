Leyla Lahouar und Mike Heiter: So hat Fremdgeh-Drama ihre Beziehung verändert

Frankfurt am Main - Der Vorwurf des Fremdgehens stand im Raum: Die Beziehung der Reality-Darsteller Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) geriet kürzlich in eine schwere Krise - und diese hatte Auswirkungen auf das Verhältnis der beiden Frankfurter zueinander.

Bei diesen klärenden Gesprächen ging es offenbar durchaus heiß her: "Ich sag's Euch, die Fetzen sind geflogen", verriet die Halbtunesierin weiter.

"Ja, das ist sooo krass", begann die Erwiderung von Leyla. Sie und Mike hätten "so viel geredet", hieß es weiter.

"Wie ist das eigentlich nach dem Streit, fühlt Ihr Euch noch mehr gebunden?", lautete eine Frage, die bei einem Q&A der 28-Jährigen am späten Samstagabend aufkam.

In einem Q&A schilderte die 28-Jährige, wie die Krise ihre Beziehung mit dem 32-Jährigen verändert hat. © Montage: Screenshot/Instagram/leylalahouar

Doch die Beziehungskrise hat das Paar noch fester zusammengeschweißt: "Dadurch lieben wir uns gefühlt noch mehr als davor: Es hat uns einfach stärker gemacht", endete die Antwort von Lahouar.

Die kommende Hochzeit der beiden Reality-Sternchen steht damit nicht länger infrage.

Die 28-Jährige verriet in dem Q&A zudem, dass sie den Nachnahmen ihres Verlobten annehmen wolle: "Ich werde bald Frau Heiter sein 😍❤️."

Zu der Beziehungskrise war es Anfang Mai gekommen: Leyla und Mike machten getrennt Urlaub, sie war in Venedig, um ihre Hochzeitsschuhe zu kaufen, er war mit Freunden auf Ibiza. Plötzlich stand der Vorwurf des Fremdgehens gegen den 32-Jährigen im Raum.

Leyla war zutiefst verletzt und brach den Kontakt zu ihrem Verlobten ab. Doch die Vorwürfe gegen Mike erwiesen sich als haltlos und das Paar versöhnte sich wieder. Etwas später gab die 28-Jährige offen zu, dass sie "komplett überreagiert" habe.

Ende August will sich das Paar an der italienischen Amalfiküste das Jawort geben - und die Fans können per Livestream mit dabei sein!