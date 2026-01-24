Nach TV-Auftritt auf Aussehen reduziert? Klare Worte von Ex-"Tagesschau"-Sprecher

Hamburg - Deutlich Worte! Constantin Schreiber (46), Journalist und ehemaliger Sprecher der " Tagesschau ", hat sich am Samstag mit einem Statement auf Instagram gewehrt. Der Grund: eine aktuelle Berichterstattung über ihn.

Ex-"Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber (46) hat sich mit deutlichen Worten auf Instagram gemeldet. © Instagram/constantinschreiber

"Die Süddeutsche Zeitung hat einen Artikel über mich geschrieben, in dem es eigentlich mehr oder weniger ausschließlich um mein Aussehen ging. Vielleicht vorweg: Ich fand den Text tatsächlich ziemlich lustig. Ich fand ihn auch gut geschrieben. Trotzdem würde ich das gerne einmal thematisieren", begann er.

In dem Artikel ging es zum einen um ein Foto, das Schreiber vor einigen Tagen auf seinem Profi gepostet hatte und auf dem er in einem schwarzen Tanktop zu sehen ist. "Das war klar meine Entscheidung. Und wenn man dazu was sagt, kann ich damit auch umgehen", erklärte der Journalist.

Zum anderen wurde aber sein Äußeres und seine Kleidung in der TV-Sendung "Maischberger" thematisiert, in der der 46-Jährige vor Kurzem zu Gast war. "Das finde ich schwierig", verdeutlichte der gebürtige Niedersachse.

Schreiber weiter: "Nennt mir eine Frau im deutschen Journalismus, bei der man heute so schreiben würde, bei der ein Talkshow-Auftritt primär über Kleidung oder Körper verhandelt wird. Und ja, genau diese Debatte würden wir dann zu Recht als sexistisch führen."