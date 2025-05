Lange verheimlicht: Stephanie Stumph hochschwanger mit Baby Nummer zwei

Die frohe Kunde hat die Dresdnerin in einem Interview mit " Gala " verraten. Mit 35 Jahren hatte Stumph ihre Eizellen einfrieren lassen.

Stephanie Stumph (40) freut sich auf ihr zweites Kind. © Robert Michael/dpa

Ihren letzten öffentlichen Auftritt vor der Babypause hatte Stumph im April bei den Spa Awards. Lange will sie der Arbeit aber nicht fernbleiben, schließlich sei sie ihrem Beruf zu sehr verbunden: "Ich arbeite jetzt bis zum Schluss so weiter, und nach zwei Monaten Mutterschutz fange ich wieder an zu drehen."

Die Schauspielerin und ihr Partner, Florian Santner, freuen sich schon sehr auf ihren Nachwuchs. Das Paar lernte sich mitten in der Corona-Pandemie im Jahr 2020 in der Notaufnahme kennen. Der Münchner Oberarzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie hatte damals Stumphs Finger operiert.

Während des Aufenthalts im Krankenhaus soll es um die beiden sofort geschehen sein, erzählte die werdende Mama damals in einem Interview.

Ob Baby Nummer zwei wie ihr erster Sohn in Stumphs Geburtsort Dresden zur Welt kommen soll, ist unklar.