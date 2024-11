Larissa Neumann am Verzweifeln: Couch-Aufbau wird zur "Mission: Impossible"

Frankfurt am Main - Model und Influencerin Larissa Neumann (24) ist kürzlich von Berlin in ihre alte Heimat Frankfurt am Main gezogen. Jetzt geht es darum, die neue Wohnung einzurichten. Und das ist gar nicht so einfach.

Der Aufbau der neuen Wohnzimmer-Couch gestaltete sich für Larissa Neumann (24) doch irgendwie schwieriger als zuvor angenommen. © Bild-Montage: Screenshot Tigerlariz/Instagram, Screenshot Tigerlariz/Instagram

So hatte sich die ehemalige "GNTM"-Kandidatin für das noch ziemlich leere Wohnzimmer eine große und bequeme Couch bestellt. Die kam dann auch am gestrigen Mittwoch, aufgeteilt in mehrere große Pakete.

"Hier passiert gerade was" - schrieb Larissa auf Englisch zu einem Foto des Paketbergs in ihrer Insta-Story, in der sie das Projekt "Couch" in allen Einzelheiten dokumentierte.

"Irgendwer muss das jetzt aufbauen", war dann der nächste Post. "Und der Irgendwer bin ich. Schauen wir mal, was wird", meinte sie noch in zuversichtlichem Ton und machte sich ans Werk.

Doch schon das Auspacken wurde zur Strapaze. "Ich kann keine Pappe mehr sehen!", jammerte die mit einem Teppichschneider bewaffnete Blondine zu dem immer größer werdenden Haufen aus Altpapier.

Zwei Stunden später war dann zwar alles bereit, aber die Probleme wurden nicht kleiner. "Ich bin am Verzweifeln. Ich habe alle Stücke ausgepackt, aber ich versteh's nicht! Ich verstehe einfach nicht, wie die zusammengebaut werden!", machte Larissa ihrem Unmut Luft.