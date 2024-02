"Miss Germany"-Finalistin über Männer mit Selbstbewusstsein "kleiner als eine Erbse"

Berlin/Frankfurt am Main - Model und "Miss Germany"-Finalistin Larissa Neumann (23) veröffentlichte kürzlich ein Instagram-Reel, in dem sie über Liebe , Beziehungen und Männer mit einem viel zu geringen Selbstbewusstsein spricht.

Larissa Neumann (23) ist als Model und Influencerin erfolgreich - zu einer Person des öffentlichen Lebens wurde sie im Jahr 2020 als Kandidatin der Show "Germany's Next Topmodel". © Screenshot/Instagram/tigerlariz

Die Wahl-Berlinerin, die auch lange in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main lebte, beschreibt das Thema ihres Statements am Beginn des Clips wie folgt: "Wenn Frauen größer sind als Männer in einer Beziehung, ist das einfach hässlich und ekelhaft."

Diese Meinung vertritt Larissa natürlich nicht selbst: "Ich hoffe, das, was ich eben gesagt habe, klingt für Euch nach dem größten Quatsch ever", setzte die 23-Jährige gleich darauf hinzu.

Sie stelle die These auf, dass diese Regel "von Männern kommt, deren Selbstbewusstsein kleiner ist als eine Erbse" und die Angst vor großen Frauen hätten.

"Leider habe ich das schon so oft gehört, dass Frauen in einer Beziehung der kleinere Part sein müssen, also von der Körpergröße her", erklärt das Model weiter.