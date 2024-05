Model erhält Fan-Nachricht, die sie umhaut: "Ich finde das so krass!"

Berlin/Frankfurt am Main - Model Larissa Neumann hat kürzlich eine wichtige persönliche Entscheidung getroffen: Die Wahlberlinerin möchte die Hauptstadt verlassen und nach Frankfurt am Main umziehen . Vor diesem Hintergrund erhielt die 24-Jährige eine Nachricht von einem Fan, die bei ihr einen sehr großen Eindruck hinterließ.

Larissa Neumann (24) ist als Model, Influencerin und Reality-Darstellerin erfolgreich - auf Instagram hat sie rund 184.000 Follower. © Montage: Screenshot/Instagram/tigerlariz

Die Ex-Kandidatin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" lebte vor ihrem Umzug an die Spree lange in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt. Mit ihrem Umzug möchte die 24-Jährige also in ihre alte Heimatregion zurückkehren.

Als sie sich am gestrigen Freitag von ihrer Berliner Wohnung aus per Instagram-Storys an ihre Fans wandte, sagte Larissa hierzu: "Ich finde es irgendwie ganz witzig, seitdem ich ja beschlossen habe, dass ich aus Berlin wegziehen werde, habe ich das Gefühl, dass ich die Stadt von einer ganz anderen Seite kennenlerne oder mir vielleicht sogar mehr Mühe gebe, weil ich jetzt weiß: Ok, von meinem Plan her werde ich nicht mehr so lange hier bleiben."

Seitdem erlebe sie in Berlin "so lustige Sachen". Kurz darauf betonte sie noch einmal mit beschwingtem Tonfall: "Ich habe wirklich den Spaß meines Lebens."

Etwas später veröffentlichte Larissa Neumann eine Fan-Nachricht, die sie als Reaktion auf ihr vorheriges Statement erhalten hatte.