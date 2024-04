"Miss Germany"-Finalistin Larissa Neumann will Neuanfang, doch sie steht vor Problem

Model und Miss Germany-Finalistin Larissa Neumann (24) wandte sich am Dienstagabend mit einem Deep-Talk an ihre Fans und bat diese ausdrücklich um Hilfe.

Von Florian Gürtler

Berlin/Frankfurt am Main - Sie nannte es einen "Deep Talk": Model und "Miss Germany"-Finalistin Larissa Neumann wandte sich am gestrigen Dienstagabend mit mehreren Instagram-Storys an ihre Follower. Die 24-Jährige plant eine große Veränderung - und sie braucht dafür die Hilfe ihrer Fans!

Model Larissa Neumann (24) war eine der Kandidatinnen, die beim Finale der diesjährigen "Miss Germany"-Wahl antraten. © Montage: Screenshot/Instagram/tigerlariz "So, wir machen jetzt einen Real-Talk, und ich glaube, der könnte ein bisschen deeper werden", beginnt die Ansprache der Wahl-Berlinerin, die auch lange in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main lebte. "Es geht um Berlin", setzte die 24-Jährige ihre Erklärung fort. Sie wohne jetzt seit zweieinhalb Jahren in der Hauptstadt, und sie bedauere ihren damaligen Umzug in die Spreemetropole nicht. Sie habe in Berlin bislang eine "sehr, sehr tolle Zeit" verbracht, doch ihr sei immer klar gewesen, dass die Hauptstadt nicht die "Endstation" in ihrem Leben sei. Promis & Stars Country-Sänger rutscht auf dem Handy eines Fans aus: "Mein Anwalt wird anrufen" Entsprechend wählte das Model auch die Aussage "Bey Bey Berlin" als Überschrift für ihre Storys. Der Entschluss umzuziehen, sei schon vor längerer Zeit in ihr gereift, betont Larissa im weiteren Verlauf ihres Statements. Doch sie habe lange dafür gebraucht, um zu begreifen, wo es sie hinzieht. Diese Überlegungen hätten sie "krass zerrissen". Doch nun hat die ehemalige "Kampf der Realitystars"-Kandidatin eine Entscheidung getroffen.



Larissa Neumann will alle Zelte in Berlin abreißen

Am Dienstagabend wandte sich die 24-Jährige via Instagram mit einem "Deep Talk" an ihre Fans. © Screenshot/Instagram/tigerlariz Sie vermisse sehr ihre Freunde in der Frankfurt-Region, die auch so etwas wie eine Familie für sie geworden seien, erklärt die 24-Jährige weiter. Sie fügt hinzu: "Daher habe ich mich entschieden, dass ich wieder zurück nach Frankfurt ziehen werde, alle Zelte hier abreißen werde und neu anfangen werde." Tatsächlich feierte sie auch kürzlich ihren Geburtstag nicht in Berlin, sondern in der Mainmetropole. Amira Pocher Amira Pocher um fette Summe abgezockt! "Bin jetzt pleite und ärgere mich über meine Dummheit" Eigentlich wollte Larissa ihre Fans erst über ihren Wegzug aus der Hauptstadt informieren, wenn dieser in trockenen Tücher ist. Doch die 24-Jährige ist auf Schwierigkeiten gestoßen, wie sie weiter erklärt: "Das ist das Problem: Ich habe mich auf super viele Wohnungen beworben, ich hatte auch schon Wohnungsbesichtigungen, aber es ist tatsächlich nicht so einfach, wenn Du in die 'City-City' ziehen möchtest." Sie wolle unbedingt "nach Frankfurt rein" und nicht in einen der umliegenden kleineren Orte, betont das Model noch einmal. Doch sie hat keine der Wohnungen bekommen, um die sie sich bislang bewarb.

Wohnungssuche in Frankfurt: "Miss Germany"-Finalistin bittet um Hilfe