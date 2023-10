Model Larissa Neumann fühlt sich "wie ein Stück Kacke" und sagt: "Wir sind alle wunderschön!"

Berlin - Model Larissa Neumann wählte kürzlich auf Instagram sehr drastische Worte: Sie fühle sich "wie ein Stück Kacke" gestand die 23-jährige Influencerin ein, um sich dann mit einem deutlichen Appell an ihre Follower zu wenden - insbesondere an die Mädchen und Frauen unter ihren Fans.

"Letzte Woche habe ich mich noch so super gefühlt, und diese Woche fühle ich mich einfach wie ein Stück Kacke", beschrieb die 23-Jährige ihre Situation.

Die Berlinerin fuhr fort, dass sie selbst gerade ihre "Perioden-Woche" habe. Sie erlebe an sich daher die dafür üblichen körperlichen und hormonellen Veränderungen. Sie erwähnte etwa, dass sie an ihrem Körper aktuell vermehrt Wassereinlagerungen beobachte.

Sie spreche dieses Thema an, weil sie wisse, dass "viele Mädels" damit zu kämpfen hätten, erklärte Larissa.

Die Wahl-Berlinerin wandte sich am gestrigen Dienstagabend mit mehreren Instagram-Storys an ihre rund 179.000 Abonnenten auf der Foto-Plattform.

Vor einem Badezimmer-Spiegel stehend wandte sich die 23-Jährige mit einer längeren Ansprache an ihre Fans: Es ging ihr um die weibliche Periode. © Screenshot/Instagram/tigerlariz

"Und ich weiß, dass das super vielen Mädels so geht, aber ich will Euch sagen: 'It's normal'", fügte die Influencerin hinzu und riet, sich deshalb nicht zu viele Gedanken zu machen.



"Wir sind alle wunderschön!", formulierte Larissa einen regelrechten Appell an ihre Zuhörerinnen. Der weibliche Körper leiste während der Menstruation "Groß-Arbeit".

Es sei nicht leicht, eine Frau zu sein, beendete die 23-Jährige ihre Ansprache. Dazu lächelte sie und kniff aufmunternd ein Auge zusammen.

Es war nicht das erste Mal, dass sich Larissa Neumann in ihren Instagram-Storys direkt an die Frauen unter ihren Fans wandte. Im Sommer dieses Jahres gab sie etwa allen "Girls" einen Tipp zum Thema Verhütung.

Auch über weibliche Selbstbefriedigung sprach das Model schon ganz offen auf Instagram.