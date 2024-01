Silvester-Debakel: "Miss Germany"-Finalistin grüßt halbnackt aus Hotel

Miss Germany-Finalistin Larissa Neumann (23) erlebte in der Silvester-Nacht eine böse Überraschung, am Ende grüßte sie ihre Fans halbnackt aus einem Hotel.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main/Berlin - Model und "Miss Germany"-Kandidatin Larissa Neumann (23) erlebte in der zurückliegenden Silvester-Nacht eine böse Überraschung, wie sie am gestrigen Neujahrstag auf Instagram berichtete.

Larissa Neumann (23) wurde als Kandidatin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" zu einer Person des öffentlichen Lebens. Sie ist als Model und Influencerin erfolgreich. © Screenshot/Instagram/tigerlariz Die Influencerin und ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin (GNTM 2020) aus Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main feierte den Jahreswechsel zusammen mit Freunden in ihrer Wahl-Heimat Berlin. Am gestrigen Montag veröffentlichte sie auf der Foto-Plattform eine kurze Bilderserie dazu. Die Aufnahmen lassen auf einen ganz normalen, vergnügten Party-Abend zum Jahreswechsel schließen, unter anderem ist zu sehen, wie Larissa und ihr Lebensgefährte sich innig küssen. In ihren Instagram-Storys verriet die 23-Jährige allerdings, dass der Abend für sie und ihren Freund ein völlig unvorhergesehenes Ende nahm. Promis & Stars Zwei Kinder von Gerhard Dellings Partnerin Christina Block entführt! "Sooo ..., unser Silvester ist anders verlaufen als geplant 🫠🤦‍♀️", ist zunächst schriftlich in einer Story der "Miss Germany"-Finalistin zu lesen.

Larissa Neumann: "So viel zu 'wir starten vital ins neue Jahr ✌🏻😗'"