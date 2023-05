Lauf-Ass Gesa Krause feiert Premiere mit Tochter Lola

Dillenburg - Sie ist eine bekannte Profi-Sportlerin und seit Kurzem Mutter einer kleinen Tochter namens Lola: Lauf-Ass Gesa Krause (30) ist nach der Niederkunft Ende April ganz klar auf Kurs zurück zu alten Höchstleistungen in der Leichtathletik. Dabei feierte sie am gestrigen Samstag eine Premiere.

Ende April brachte Läuferin Gesa Krause ihre Tochter Lola zur Welt - nun möchte die 30-Jährige ganz klar zu ihrer alten sportlichen Top-Form zurück. © Montage: Screenshot/Instagram/gesa_krause

Die 30-Jährige aus einem Ort bei Dillenburg in Mittelhessen veröffentlichte ein Foto auf ihrem Instagram-Profil, es zeigt Gesa auf einem Sportplatz, sie trägt ein Trainings-Outfit, hält Lola in den Armen und lächelt sie liebevoll an.

Dazu hat die Sportlerin diesen Text eingestellt: "Heute bin ich, nach meinem ersten Versuch am Mittwoch, zum zweiten Mal gelaufen! Ich habe mich so richtig auf diesen Tag gefreut 🥲."

Es tue ihr enorm gut, wieder zu laufen, auch wenn es noch ein weiter Weg zurück zu ihrer alten Form sei, erklärte die 30-Jährige in den Text.

Sie fügte hinzu: "Vorerst bin ich froh und dankbar, dass ich ohne Beschwerden Laufen kann. Aktuell schnüre ich nur zwei Mal pro Woche die Laufschuhe. Das Pensum wird Schritt für Schritt erhöht, wenn mein Körper diese spezifischen Belastungen gut toleriert."

Danach verriet Gesa Krause noch ein Detail: "Es war übrigens Lolas Premiere in einem Stadion ☺️."

Hieraus kann wohl geschlossen werden, dass die 30-Jährige auch künftig ihr Baby zum Training auf dem Sportplatz mitnehmen wird - wenn man die Tochter einer professionellen Leichtathletin ist, gehört das wohl einfach dazu.