Alles anders als bei Leano...: Diese Gelüste hat Laura Maria Rypa in der Schwangerschaft

Laura Maria Rypa (28) mit dem Objekt der Begierde: Der 28-Jährigen gelüstet es in ihrer Schwangerschaft extrem nach Götterspeise. © Bildmontage: Instagram/lauramaria.rpa (Screenshot)

Via nstagram nimmt Laura ihre Follower natürlich auch auf ihre zweite Schwangerschaftsreise mit.

Doch diesmal ist einiges anders, als damals, als Laura mit Söhnchen Leano Romeo schwanger war! Das gilt natürlich auch für die berühmt-berüchtigten Schwangerschafts-Gelüste.

So hat die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story nun verraten, was ihr momentan das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt: "Es ist so krass im Vergleich zur Schwangerschaft mit Leano, was meine Gelüste sind", berichtet Laura lachend, während sie das Objekt der Begierde in ihren Händen hält.

"Dieses Mal ist es Götterspeise. Keine Ahnung, wie viel ich am Tag davon esse. Drei Stück aber mindestens. Ich liebe es einfach."

Außerdem hat die 28-Jährige eine weitere Überraschung für ihre Fans parat: Der Blondschopf hat seine Haare gefärbt! In einem dunkleren Braunton posiert Laura für die Kamera und zeigt mit einem lasziven Lächeln auf den Lippen stolz, wie sie als Brünette aussieht.