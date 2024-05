Dabei wollte er nur helfen! Laura Maria Rypa ist strikt gegen Vorschlag von Pietro Lombardi

Köln - Aktuell erwarten Pietro Lombardi (31) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) ihr zweites gemeinsames Kind. Die Influencerin hat also gehörig viel um die Ohren - doch Hilfe will sie nicht annehmen.

Pietro Lombardi (31) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) erwarten nach Sohn Leano (1) aktuell zum zweiten Mal Nachwuchs. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn Laura ist "strikt dagegen", eine Nanny einzustellen - und das, obwohl Pietro genau das vorgeschlagen hat, um sie auch dann unterstützen zu können, wenn er beruflich mal wieder unterwegs ist.

Das hat Laura ihren 869.000 Followern am Freitag (17. Mai) bei einer Instagram-Fragerunde verraten.

Zwar ist ihr durchaus bewusst, dass "es eigentlich nichts Schlimmes ist." Aber sie könne sich einfach nicht vorstellen, "jemanden hier zu haben, der so gesehen meine 'Arbeit' übernimmt."

Und die bald Zweifach-Mutter erklärt auch gleich, was sie damit meint: "Ich bin Mama geworden, um alles gemeinsam mit den Kindern durchzumachen - egal, wie schwer es an machen Tagen sein wird." Zumal auch ihre Familie in der Nähe wohnt, die Pietro und Laura "IMMER unterstützt".