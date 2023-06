Darum ziehen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa aus ihrer Kölner Villa aus

Ihren ersten gemeinsamen Sohn wollen Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (27) in einem eigenen Haus großziehen. © Montage: Screenshot/Instagram/lauramaria.rpa, Screenshot/Instagram/pietrolombardi

Die Mama von Leano Romeo nahm sich am Donnerstag sowie Freitag die Zeit für ihre Fans und beantwortete einige Fragen rund um ihr Leben und den Alltag als Mama - unter anderem wollten ihr Fans wissen, ob die 27-Jährige sich die Brüste habe operieren lassen.

Doch es kamen auch einige Fragen zum Haus des künftigen Ehepaares. Während Pietro schon einige Jahre in der Kölner Luxus-Villa wohnt, zog Laura im vergangenen Jahr zu ihrem Herzensmenschen.

Die Fans waren offenbar ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass der erfolgreiche Sänger die Villa vor Jahren gekauft hatte. Doch dem scheint nicht so zu sein. "Wir leben hier aktuell zur Miete", erklärte Laura in ihrer Story und überraschte damit sicherlich einige Follower.

Zwar hätten sie einiges in das Haus und den Garten investiert, was auch die Fans kritisierten, doch bis die neue Bleibe bezugsfähig sei, wolle man es sich gemütlich machen. "Es ist so, dass wir erst Mitte nächsten Jahres in das Haus ziehen können. Wenn nicht sogar erst später. Und bis dahin wollen wir es ja auch hier schön haben", erklärte Laura.

Aber warum nicht einfach zur Miete wohnen bleiben?

"Es ist auf Dauer einfach viel, viel, viel zu teuer", gab Laura zu. "Deswegen kaufen wir gemeinsam ein Haus."